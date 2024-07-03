«Не все знают»: певец SHAMAN впервые рассказал о проблемах со здоровьем

30-летний певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что имеет серьезные проблемы со слухом. Об этом сообщает издание The Voice.

Ярослав принял участие в «Московском выпускном 2024». После выступления певец пообщался с прессой и впервые рассказал о проблемах со здоровьем. Как выяснилось, в 2-летнем возрасте Дронов переболел отитом. После перенесенной болезни у него пропала острота слуха.

«Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель. У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал», — высказался артист.

Ярослав до сих пор испытывает проблемы со слухом, поэтому он учится к ним адаптироваться.

Ранее певец SHAMAN впервые рассказал об отношениях с супругой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 42-летняя певица Вера Брежнева запустила марафон для женщин за 100 долларов.