«Не только моя любимая женщина»: SHAMAN впервые рассказал об отношениях с супругой

32-летний певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) с 2017 года женат на медиаменеджере Елене Мартыновой, которая старше артиста на 14 лет. Исполнитель хита «Я русский» называет супругу не только любимой женщиной, но и другом.

Артист считает, что залог гармоничных отношений — дружба. Именно она помогает укрепить брак.

«Лена — не только моя любимая женщина, но и друг. Она меня всегда поддерживает. Но обычно я не жалуюсь ей на свои проблемы. Я привык справляться с ними самостоятельно», — рассказал Ярослав в интервью Kp.ru.

Певец признается, что у супруги хватает своих «головняков», и он всегда готов ее выслушать и поддержать. Женщины, говорит он, создания эмоциональные, поэтому им необходимо выговариваться. Но своими проблемами SHAMAN не собирается грузить Елену.

Помимо жены, у звезды нет друзей. Причина этому — загруженный график исполнителя. Он не может круглосуточно поддерживать связь с кем-либо из-за большого количества работы.

Первой супругой артиста была учительница пения Марина Рощупкина, с которой он познакомился в родном Новомосковске. В браке родилась дочь Варвара — девочка проживает с матерью. Совместных детей с Еленой Мартыновой у исполнителя нет.

Ранее певец заявил, что не боится устраивать концерты на улице в России. По признанию артиста, ему неведомо чувство страха.