«Не все так, как ты идеализируешь»: Наталья Штурм обратилась к Муцениеце после суда с Прилучным
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Наталья Штурм призвала Агату Муцениеце быть мудрее после ее суда с Павлом Прилучным. Певица обратилась к актрисе в личном блоге.
В начале октября Агата и Павел встретились в суде, чтобы решить, с кем после развода останутся дети. По данным СМИ, заседание длилось 5 часов. В личном блоге актриса отметила, что Павел действует жестоко, и сравнила происходящее с адом. Наталья Штурм публично поддержала Агату и призвала ее быть мудрее.
«Агата, я с тобой! Ты сейчас проходишь тяжелый опыт. Не все так, как ты идеализируешь. Надо рационально смотреть на вещи. Суды скоро закончатся. Будь мудрее», — высказалась знаменитость.
Наталья отметила, что не видела своего сына 5 лет. Певица напомнила актрисе: самое главное — ее здоровье.
Ранее Павел Прилучный назвал «глупостью» сообщения о сборе компромата на Муцениеце. Подробности читайте в этой новости.
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