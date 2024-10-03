«Буду действовать в интересах детей»: Прилучный впервые прокомментировал сообщения о компромате на экс-жену

Актер Павел Прилучный дал комментарий СМИ после очередного суда с экс-женой Агатой Муцениеце. Его адвокат заявил, что они ведут «законную игру», и у них нет никакого компромата на звезду «Закрытой школы».

После начала судебных разбирательств бывших супругов в Сети появилась информация, что Прилучный подготовил какие-то разоблачающие Муцениеце материалы. Что именно – источник не уточнял, но, по его данным, это могло помочь Павлу добиться проживания сына Тимофея с ним. Пятый канал решил напрямую у актера спросить, правда это или нет. И Павел слухи опроверг. Он назвал их «глупостью».

«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», - заявил Прилучный.

Напомним, что суды бывших супругов начались еще несколько месяцев назад. Сначала Муцениеце выписала Павла из квартиры, затем потребовала увеличения алиментов. А в августе актер решил отобрать сына у Агаты. Он хочет, чтобы Тимофей жил вместе с ним и его новой женой Зепюр Брутян. При этом дочь Мия в любом случае останется с мамой, так как она еще маленькая.

Ранее Агата Муцениеце назвала суд с Павлом Прилучным «адом».