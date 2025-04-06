«Не вправе давать советы»: Ольга Бузова прокомментировала отношения Бородиной с новым женихом

Ольга Бузова высказалась о новом женихе Ксении Бородиной.

На днях стартует новый сезон реалити «Сокровища императора», где звездные участники будут передвигаться по Китаю в борьбе за главный приз. Ведущими шоу также останутся Михаил Галустян и Ольга Бузова.

Певица призналась, что ее впечатлил новый сезон. Кроме того, Бузова подчеркнула, что участники раскроются с разных сторон. По словам Ольги, у нее со звездами сложились хорошие отношения, но некоторые из них раскрылись для нее с неожиданной стороны.

Среди участников также окажутся Ксения Бородина и Николай Сердюков. Оля прокомментировала их отношения и заявила, что ее коллега по цеху лучше знает, как выстраивать свою личную жизнь и с кем, из-за чего Оля не в праве раздавать советы. Однако Бузова не ответила, верит ли она в искренность их чувств.

«Я не вправе давать советы, тем более Ксении. Она взрослая женщина и, думаю, прекрасно знает, что делает. Главное, какие взаимоотношения царят в паре, верят ли они друг другу», — заявила Бузова в беседе с изданием StarHit.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со сном.

Также сообщалось, что бывший Ксении Бородиной высмеял ее помолвку с Николаем Сердюковым.