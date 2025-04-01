«Для кризиса среднего возраста»: бывший Ксении Бородиной высмеял ее помолвку с Сердюковым

Бывший возлюбленный Ксении Бородиной высмеял ее отношения с Николаем Сердюковым. Михаил Терехин прокомментировал роман телеведущей в соцсети.

Подписчики Михаила поинтересовались, что он думает о новых отношениях Ксении. Фолловеры считают, что Николай — брутальный мужчина, однако Терехин не согласился с этим. Более того, он убежден, что Бородиной нужен роман с блогером из-за кризиса среднего возраста.

Несмотря на ироничное высказывание, Михаил отметил счастливый вид экс-избранницы.

«Брутальный он или нет — я не знаю, это на любителя. Если в общем, то мне он очень нравится, да и Ксюша, вроде, счастливая. Для кризиса среднего возраста самое то», — высказался он.

Сама Ксения не комментировала заявление бывшего.

Напомним, Ксения и Николай готовятся к свадьбе и мечтают о рождении ребенка.

Ранее Ксения Бородина поспорила с Николаем Сердюковым из-за воспитания детей. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Настасья Самбурская захотела родить ребенка.