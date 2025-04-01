«Не понимаю, что происходит»: Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со сном

39-летняя певица Ольга Бузова пожаловалась, что страдает от ночных кошмаров. Артистка рассказала о проблемах со сном в соцсети.

Ольга Бузова никогда не скрывала, что из-за плотного графика испытывает трудности со сном. Однако на этот раз знаменитость не может выспаться из-за ночных кошмаров. По словам певицы, она встает с кровати вся мокрая от испытанного ужаса.

«Я правда не понимаю, что происходит. Я вторую ночь не сплю. Мне снятся просто кошмары – нереальные кошмары. Вплоть до того, что я сплю, я понимаю, что мне нужно проснуться, а мне не проснуться. И это происходит каждый раз. Когда я просыпаюсь и все-таки выхожу из кошмара, я вся мокрая», — пожаловалась знаменитость.

По словам Ольги, в последний раз она страдала от кошмаров, будучи ребенком. Певица боялась ночью встать в туалет, потому что боялась ведьм.

Бузова предположила, что ее проблема связана с тревожностью: в апреле у нее запланированы съемки, путешествия и выступления.

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