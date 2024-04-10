«Не верит в это»: первая жена Евгения Кунгурова отреагировала на его смерть
© Lomohov Anatoly/East News
Первая жена Евгения Кунгурова Наталья Троицкая не верит в его самоубийство. Об этом рассказала приятельница умершего в эфире шоу «МАЛАХОВ».
8 апреля стало известно о смерти Евгения Кунгурова. Тело певца было найдено возле его дома в центре Москвы. Бывшая жена Евгения не верит, что он мог покончить с собой. По словам Натальи, Кунгуров был верующим человеком и имел духовную опору.
«Он был верующим человеком. И Наташа, с которой Евгений был десять лет, говорила только самые добрые слова. Она сказала, что просто не верит в это», — сообщила приятельница умершего.
Женщина считает, что Наталья причастна к успеху Евгения. Она отметила, что Троицкая была рядом с певцом, когда он набирал известность.
«Когда случилась эта трагедия, я написала его первой жене, Наталье. Мы с Наташей долго-долго говорили, вспоминали», — высказалась приятельница Евгения.
Ранее ведущий Владимир Березин высказался о возможной причине смерти Кунгурова. Подробности смотрите в этой новости.
Также сообщалось, что съемки популярной программы перенесли из-за самоубийства Кунгурова.