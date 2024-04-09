«Проблема в семейной жизни»: Владимир Березин рассказал о причине самоубийства Кунгурова

Ведущий Владимир Березин высказался о возможной причине смерти Кунгурова. Об этом сообщает mk.ru.

Внезапная смерть Евгения Кунгурова повергла в шок многих его коллег по сцене. Пока приоритетной версией смерти музыканта у следователей является самоубийство.

Ведущий и актер Владимир Березин рассказал журналистам, что близко дружил с певцом. Самого Кунгурова он описывает как человека с очень тонко организованной нервной системой.

«Я ему всегда говорил: „Женя, если ты верующий человек, ты должен принимать все, что есть в данный момент. Потому что всем ведает Бог“. Женя был верующим. А сегодня я, грешный, вдруг говорю себе: „Жень, родной, как же ты мог? Ведь так поступают люди, которые забыли Бога“», — рассказал он.

Березин выразил слова соболезнования семье Кунгурова. Он также рассказал, что в последние годы артист сильно переживал из-за развода с женой.

«В семейной жизни проблема: жена хотела развестись. И вот эта несостыковка его очень расстраивала. И могла послужить, на мой взгляд, некоторым поводом для такого состояния», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Колдун отреагировал на новость о смерти Евгения Кунгурова.