Съемки популярной программы перенесли из-за самоубийства Кунгурова

Канал «Россия-Культура» отменил съемки популярной программы «Романтика романса». Это связано с самоубийством ведущего передачи Евгения Кунгурова.

Подробности приводит пресс-служба канала.

Очередные концерты-съемки были запланированы на середину апреля. Они должны были пройти в культурном центре «Меридиан», но будут перенесены на осень. Новые даты уже известны - это 14 и 15 сентября.

Также уточняется, что билеты на новые даты будут действительны. В случае возврата это нужно сделать до 31 мая.

Ведущими проекта в разные годы были Любовь Казарновская, Олег Погудин и другие. Кунгуров вел передачу с 2014 года, с 2016-го его соведущей стала актриса Екатерина Гусева.

8 апреля Кунгурова нашли мертвым. Он покончил с собой. Сообщалось, что артист находился в процессе развода с женой.