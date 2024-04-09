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Опубликовано 09 апреля 2024, 17:40
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Съемки популярной программы перенесли из-за самоубийства Кунгурова

Телеканал отменил съемки программы «Романтика романса», которую вел Кунгуров.
Съемки популярной программы перенесли из-за самоубийства Кунгурова

© Lomohov Anatoly/East News

Канал «Россия-Культура» отменил съемки популярной программы «Романтика романса». Это связано с самоубийством ведущего передачи Евгения Кунгурова.

Подробности приводит пресс-служба канала.

Очередные концерты-съемки были запланированы на середину апреля. Они должны были пройти в культурном центре «Меридиан», но будут перенесены на осень. Новые даты уже известны - это 14 и 15 сентября.

Также уточняется, что билеты на новые даты будут действительны. В случае возврата это нужно сделать до 31 мая.

Ведущими проекта в разные годы были Любовь Казарновская, Олег Погудин и другие. Кунгуров вел передачу с 2014 года, с 2016-го его соведущей стала актриса Екатерина Гусева.

8 апреля Кунгурова нашли мертвым. Он покончил с собой. Сообщалось, что артист находился в процессе развода с женой.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Пресс-служба канала «Россия-Культура»
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
внезапная смерть
съемки