«Не в отпуск»: певица Ханна улетела из России без семьи

Известная певица Ханна улетела из России без семьи. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам артистки, в настоящий момент она находится с матерью в ОАЭ.

«Первый раз улетела без мужа и без детей, и не на гастроли. И нет, не в отпуск. Я вообще без детей и без мужа ни разу за 12 лет не уезжала в отпуск. <…> Последний раз улетала с мамой 15 лет назад», - поделилась исполнительница.

Знаменитость уточнила, что в Дубай их с родительницей привели два важных события, и «ни одно из них не отдых».

Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым, с которым познакомилась в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. Влюбленные поженились в 2015 году, в браке у них родились две дочери: пара растит шестилетнюю Адриану и годовалую Камиллу.

Ранее Ханна выложила эффектные фото в купальнике.

Также сообщалось, что Ханна запустила бренд и продает косметику на миллионы рублей.