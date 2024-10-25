НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 октября 2024, 17:02
1 мин.

Ханна продемонстрировала готовность к отпуску, поделившись эффектными кадрами

Певица Ханна выложила фото в купальнике перед отъездом в отпуск.
Ханна продемонстрировала готовность к отпуску, поделившись эффектными кадрами

© Starface.ru

Российская певица Ханна продемонстрировала готовность к отпуску, снявшись в бикини. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Ханна продемонстрировала готовность к отпуску, поделившись эффектными кадрами

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнительница выложила фото, на котором позирует в ванной перед зеркалом.

«Осталось день простоять и ночь продержаться, и мы отправимся в самое долгожданное путешествие», — написала певица.

Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым, с которым познакомилась в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. Влюбленные поженились в 2015 году, в браке у них родились две дочери: пара растит шестилетнюю Адриану и годовалую Камиллу.

Ранее Ханна оправдала оскандалившегося певца Natan.

Также сообщалось, что Ханна запустила бренд и продает косметику на миллионы рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Ханна
певица
новости звезд