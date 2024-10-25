Ханна продемонстрировала готовность к отпуску, поделившись эффектными кадрами
© Starface.ru
Российская певица Ханна продемонстрировала готовность к отпуску, снявшись в бикини. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Исполнительница выложила фото, на котором позирует в ванной перед зеркалом.
«Осталось день простоять и ночь продержаться, и мы отправимся в самое долгожданное путешествие», — написала певица.
Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым, с которым познакомилась в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. Влюбленные поженились в 2015 году, в браке у них родились две дочери: пара растит шестилетнюю Адриану и годовалую Камиллу.
Ранее Ханна оправдала оскандалившегося певца Natan.
Также сообщалось, что Ханна запустила бренд и продает косметику на миллионы рублей.