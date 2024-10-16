Певица Ханна запустила бренд и продает косметику на миллионы рублей. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Источник отметил, что среди позиций можно найти омолаживающий крем стоимостью 1243 рубля, скраб для тела по цене 617 рублей, косметичку за 1202 рубля, крем для кожи вокруг глаз за 825.

Источник пишет: сыворотки стоимостью 3300 рублей купили 3 тысячи раз, а это означает, что Ханна заработала на них 10 млн рублей. При этом отзывы у товаров в основном положительные.

Ранее певица рассказывала, что поддерживает романтические отношения с мужем, организовывая все сама. Супруг Ханны «очень четкий, конкретный», зациклен на работе. «Вожжи я беру в свои руки», - признавалась исполнительница и говорила, что обожает мужа, называя его самым лучшим в мире.