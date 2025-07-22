«Не уверен, справилась бы она»: Виктор Раков о дочери Марка Захарова в роли худрука «Ленкома»

Актер Виктор Раков рассказал в интервью Андрею Малахову, что после смерти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова было много вопросов о том, кто займет его место. По его словам, многие думали, что театр возглавит дочь покойного артиста Александра Захарова.

«У нас есть высшая инстанция — это Департамент культуры города. Он и назначает. Честно говоря, я не уверен, справилась бы она с этой должностью», — сказал Раков в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Марк Захаров ушел из жизни в 2019 году году. На должность худрука претендовали Александр Збруев, Дмитрий Певцов и даже сам Виктор Раков. Но в итоге место занял Марк Варшавер, что вызвало недовольство среди многих актеров.

В начале января 2025 года стало известно об увольнении Певцова из театра, в котором он служил 33 года. Как выяснилось, вслед за Дмитрием рабочего места лишилась дочь Марка Захарова. Она узнала об этом 14 января.

Комментируя ситуацию, Захарова предположила, что причиной увольнений стал внутренний кризис в театре.

Ранее Дмитрий Певцов сообщил, что его фото убрали из фойе «Ленкома». Артист выразил мнение, что театр больше в нем не нуждается, хотя у него есть «время, силы и желание играть на сцене».