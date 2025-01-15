«В моих услугах не нуждается»: Дмитрий Певцов ушел из «Ленкома» после 33 лет работы

61-летний актер Дмитрий Певцов сообщил, что его фото убрали из фойе «Ленкома». Артист объявил об уходе из театра в Telegram-канале.

Дмитрий Певцов 33 года служил в «Ленкоме», в фойе которого на почетном месте висел его портрет. Однако 14 января фото артиста убрали. Певцов считает, что театр больше в нем не нуждается.

«Наконец, после почти двухмесячной неизвестности, наступила ясность: государственное бюджетное учреждение культуры «Московский театр Ленком Марка Захарова» в моих услугах более не нуждается. Официально мне об этом никто не скажет, но у нас уже так повелось», — высказался артист.

По словам Певцова, он не знает причины произошедшего и удивлен не меньше зрителей. Актер отметил, что у него есть «время, силы и желание играть на сцене».

В последний раз Дмитрий выйдет на сцену с труппой «Ленкома» 26 января в Санкт-Петербурге. Он сыграет в спектакле «Все оплачено».

«Если после этого вы будете видеть мое изображение на афишах, изображениях и фасадах, знайте: вас обманывают, а моими фотографиями просто пользуются. Меня в «Ленкоме» нет», — резюмировал Певцов.

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