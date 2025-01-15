Дочь Марка Захарова уволили из «Ленкома» вслед за Певцовым

Александра Захарова заявила, что ее уволили из «Ленкома» вслед за Дмитрием Певцовым. Об этом сообщает NEWS.ru.

В начале января стало известно об увольнении Певцова из театра, в котором он служил 33 года. Как выяснилось, вслед за Дмитрием рабочего места лишилась дочь Марка Захарова. Она узнала об этом 14 января. Комментируя ситуацию, Захарова предположила, что причиной увольнений стал внутренний кризис в театре.

«Мне сообщили, что я тоже на сцене «Ленкома Марка Захарова» больше быть не должна. Я прослужила в театре 42 года… Вообще тенденция убирать известных артистов из театра, артистов, на которых ходит — ходил — зритель, удивительна. Наверное, театр находится в каком-то глубоком кризисе», — заявила знаменитость.

Захарова отметила, что Певцов является актером, познавшим театральную школу ее отца. Она считает коллегу талантливым и замечательным.

Ранее Дмитрий Певцов вышел на связь после скандала с портретом в «Ленкоме». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 33-летний певец SHAMAN выйдет на сцену МХАТа имени Горького вслед за Ольгой Бузовой.