«Не успела»: певица Валя Карнавал сообщила о смерти близкого человека

Популярная певица и блогер Валя Карнавал поделилась с фанатами печальной новостью – ушел из жизни ее отчим, который заменил ей родного отца. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Я не успела. Он умер. Папа умер», - написала знаменитость.

Певица не захотела раскрывать детали произошедшего. Еще недавно Карнавал заявляла о планах приобрести для отчима и матери дом в Московской области для их совместной жизни. Поклонники соболезнуют артистке.

Уточняется, что родной отец исполнительницы умер от онкологического заболевания, когда ей было всего 13 лет.

Известно, что в ноябре текущего года мать Вали Карнавал перенесла инсульт во время отдыха в ОАЭ. Певица и друзья пытались оказать помощь женщине и на протяжении 40 минут растирали ее тело руками, чтобы избавить от судорог. После этого они отправились в больницу, где медики поставили диагноз.

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