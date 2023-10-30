Поклонники в шоке: блогер и певица Валя Карнавал лишилась длинных волос

Российская певица, блогер Валя Карнавал регулярно экспериментирует со своей внешностью. На этот раз девушка вновь решила удивить своих поклонников, сделав короткую стрижку.

Девушка сделала каре с челкой. Результат изменений она продемонстрировала своим подписчикам в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Стоит отметить, что каре у 21-летней Вали нестандартное. Стрижка получилась достаточно короткой, а концы сзади направлены наружу, а не внутрь.

Чтобы подписчики не подумали, что это парик, Валя показала весь процесс преображения в салоне красоты. На кадрах мастер отрезает длинные локоны девушки.

«Мне в пятый класс!» — сказала девушка, отметив, что с новой прической она сильно помолодела.

Пока подписчики не особо в восторге от нового образа Вали. Но, возможно, им пока еще просто непривычно.

Ранее Шура довел Валю Карнавал до слез, напомнив ей про конфликт с Ларисой Долиной. Девушку позвали в музыкальную передачу в качестве члена жюри. На съемках проекта она поссорилась с одним из конкурсантов. Девушка прокомментировала выступление эстрадного певца Шуры, после чего между ними началась перепалка.