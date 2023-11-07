«Парализовало все тело»: мама блогера Вали Карнавал перенесла инсульт

Семейный отдых Вали Карнавал обратился несчастьем. Мама блогера перенесла инсульт прямо в море.

Как пояснила блогер в своем Telegram-канале, она с друзьями и мамой уплыла в море, чтобы покататься на вейксерфе. В этот момент ничего не предвещало беды. Женщина снимала дочь на видео, как вдруг ей стало плохо.

«Мы быстро отправились к берегу, но в пути у нее парализовало все тело, инструктора на руках вынесли ее из лодки и положили на берег. Пальцы рук и ног приняли неестественный вид и полностью пропала речь. Мама теряла сознание, я видела только затуманенные глаза», — поделилась знаменитость.

По словам Вали, люди на берегу превратились в беспомощных детей. 21-летняя блогер кричала о помощи и просила вызвать скорую, но «все будто оторопели».

Блогер и друзья пытались оказать помощь женщине и на протяжении 40 минут растирали ее тело руками, чтобы избавить от судорог. Затем они отправились в больницу. Валентину не пускали в реанимацию и не говорили, что случилось с ее мамой. Оказалось, что женщина перенесла инсульт.

Сейчас о состоянии женщины не сообщается. Медики спасли ей жизнь, но она находится в больнице под наблюдением. Поклонники поддержали артистку, а Карнавал пожелала им в свою очередь здоровья.

Ранее Валя Карнавал лишилась своих длинных волос.