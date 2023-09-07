«Не уберег от ужаса»: продюсер «Ласкового мая» назвал виновного в смерти Шатунова

Продюсер Андрей Разин сообщил, что не уберег Юрия Шатунова от «варваров». Об этом информирует издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

6 сентября 2023 года Шатунову могло бы исполниться 50 лет. В честь этого события Разин посвятил трогательный пост певцу. По словам Андрея, он испытывает вину за то, что не смог уберечь Юрия от смерти. Продюсер заявил: «варвары» сделали с артистом то, что никто не ожидал.

«Я не уберег Юру от этого ужаса, которого никто не ожидал. Никто не мог даже подумать, что эти варвары сделают с ним», — высказался Разин.

Также Андрей добавил, что Шатунов был лучшим артистом в Советском Союзе. Продюсер и коллектив «Ласкового мая» регулярно вспоминают умершего певца.

Напомним, что Разин выдвинул версию об убийстве Юрия. Продюсер нанял опытных сотрудников спецслужб для расследования этого дела. По словам знаменитости, им удалось выйти на след преступников. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что телеведущий Андрей Малахов предупредил о действующих от его имени мошенниках.