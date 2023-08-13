«Не трогали друг друга»: Леонида Агутина заставили целоваться с Анжеликой Варум

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе еще с 1997 года. Пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Недавно 55-летний исполнитель хита «На сиреневой луне» вспоминал, как прошел его первый поцелуй с будущей женой. Об этом сообщает StarHit.

Так, впервые Агутин поцеловал Варум во время съемок третьей части музыкального фильма «Старые песни о главном». Герои тогда слишком сильно вжились в роли Штирлица и его возлюбленной.

Оказывается, инициатором такого неожиданного действия стал Константин Эрнст. Кроме того, именно по его указанию молодую певицу раздели по пояс, а Леонид Агутин должен был спасти Анжелику от глаз посторонних.

«А у нас не было отношений. Мы друг друга не трогали ни разу. Мы прижались, камера стала крутиться вокруг нас», – пояснил 55-летний артист.

Константин Эрнст хотел, чтобы обстановка в кадре накалилась, он просил звезд проявить как можно больше чувств на камеру.

«Прибегает Эрнст и кричит: «Ну что вы смотрите? Целуйтесь! Надо! Что, вы ни разу этого не делали?» Мы не сказали оба – нет», – добавил Агутин.

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