Филипп Киркоров шокирован поступком сына

Поп-король русской эстрады Филипп Киркоров занимается воспитанием двоих детей, рожденных от суррогатной матери. Звездный отец часто на радостях делится достижениями повзрослевших ребят — Мартина и Аллы-Виктории.

Оказалось, что сын Киркорова увлекся вейксерфингом. Нивелируя на доске по волнам, мальчик делает большие успехи.

Киркоров снял мальчика на видео и показал своим подписчикам. На кадрах видно, что Мартин делает трюки на доске, пишет «Вокруг ТВ»..

«Жизнь на 360. Мартин сделал это! Горжусь!» — рассказал певец.

Поклонники также порадовались за мальчика. Некоторые отметили его целеустремлённость и смелость, а другие даже назвали рискованным спортсменом.

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