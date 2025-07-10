«Надеюсь, сдержит обещания»: когда начнутся репетиции спектакля с вышедшим из колонии Ефремовым

Никита Михалков сообщил, что Михаил Ефремов может начать репетиции в спектакле осенью. Слова режиссера передает ТАСС.

После УДО Ефремов нашел работу в театре Никиты Михалкова. Актер, осужденный за смертельное ДТП, сыграет в постановке по фильму «Без свидетелей». Его партнершей станет Анна Михалкова. По словам режиссера, если Михаил сдержит обещание, то репетиции начнутся в сентябре-октябре, когда Анна завершит съемки в другом проекте.

«К осени мы уже должны начать репетировать и выпускать спектакль. Я надеюсь, что к этому времени Ефремов не изменит своего решения, выдержит и сдержит те обещания, те обязательства, которые он давал», — высказался Михалков.

Напомним, в 2019 году был создан Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. В мае 2024 года по решению Департамента культуры Москвы театр был переименован в «Мастерскую «12» Никиты Михалкова».

Ранее актер Гоша Куценко заявил, что мечтает сняться вместе с Михаилом Ефремовым. Подробности читайте в этой новости.