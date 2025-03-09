«Не такой, как ее муж»: Анна Семенович о молодом любовнике Славы

Анна Семенович рассказала про молодого любовника Славы.

Уже многие годы певица состоит в гражданском браке с Анатолием Данилицким, однако дело до свадьбы так и не дошло. А теперь поклонники Славы и вовсе заподозрили их в расставании из-за слухов о том, что она закрутила роман с молодым стриптизером.

Оказалось, что Слава познакомилась с мужчиной в клубе, куда пришла искать актеров для клипа на их песню с Анной Семенович.

Кроме того, бывшая солистка группы «Блестящие» подчеркнула, что новый знакомый Славы не похоже на ее мужа: он намного моложе и выглядит даже спортивно. Подробности приводит StarHit.

«Кастинг делала Слава. Она говорит: "Чем крупней, тем лучше". Она в этом спец. Они не такие, какие ее муж. Молодые, накаченные», — Анна описала новых знакомых Славы.

Недавно Слава вышла на связь после слухов о ее расставании с Данилецким. Артистка подчеркнула, что они просто решили устроить пиар на их разрыве: она публично поблагодарила Анатолия за то, что тот согласился пойти на такой рискованный шаг.

Ранее мы писали о том, что Анна Семенович нашла фото, на котором ей 16 лет.

Также сообщалось, что живущая в гражданском браке певица Слава удивила признанием.