«Я люблю другого человека»: живущая в гражданском браке певица Слава удивила признанием

Певица Слава, которая более 20 лет живет с бизнесменом Анатолием Данилицким, сделала неожиданное признание. В эфире «ШБ-шоу» с продюсером Георгием Иващенко исполнительница хита «Одиночество» заявила, что любит другого мужчину.

Слава намекнула, что в ее жизни появился новый возлюбленный, поскольку гражданский муж, который старше ее на 28 лет, «уже старенький». Певица открыто призналась в чувствах к таинственному избраннику, но не стала раскрывать его имя. При этом артистка попросила не назвать его любовником — ей «не нравится» это понятие.

«Я очень люблю Анатолия, но сейчас люблю другого человека. Какой любовник?! Мне не нравится это слово! Я вообще любвеобильная, я всех люблю», — заявила Слава.

Напомним, певица состояла в гражданском браке с Анатолием Данилицким почти 20 лет, однако в 2022 году неожиданно объявила о расставании с предпринимателем. Ходили слухи, что бизнесмен изменял Славе.

«Все, что Настя заявила, эмоциональная реакция на проблемы, которые у нас накопились. Мы не смогли встретиться и серьезно обговорить. Я виноват. Во многом. Тем не менее, я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы…» — делился Анатолий Данилицкий.

Несмотря на громкое заявление, мужчина смог вернуть расположение артистки и даже сделал ей предложение. Но к настоящему моменту пара так и не сыграла свадьбу.

«Мы помирились с Анатолием, он сделал мне предложение в… 28-й раз. Не знаю, сколько их было. Но нам и так хорошо! Ну куда я от него денусь! Теперь все прекрасно, все по-прежнему, как и было», — рассказывала певица.

Ранее сообщалось о том, что Слава откровенно высказалась об отношениях с разницей в возрасте. Певица заявила, что гражданский муж «высосал все соки» из нее.