Опубликовано 07 марта 2025, 19:521 мин.
«Сама нежность»: Анна Семенович нашла фото, на котором ей 16 лет
Семенович поделилась фото в 16-летнем возрасте и назвала себя «сама нежность».
© Starface.ru
Певица Анна Семенович нашла архивный снимок в 16-летнем возрасте. Фото опубликовано в личном аккаунте артистки в соцсетях.
«Что нашла – 16 лет. Сама нежность», - подписала кадр Семенович.
На фото Анна предстала в светлом плаще с забранными волосами и крупными серьгами. На лице виден легкий макияж.
В преддверие 8 Марта певица поздравила девушек с праздником в личном блоге.
«Я нам всем желаю счастья. Девчонки, любите себя, цените себя», - произнесла Семенович.
Она считает, что в таком случае весь мир будет у ног женщины. Семенович посоветовала заниматься собой, меньше сплетничать, «кайфовать от жизни».
1 марта певица отметил 45-летие. Возлюбленный подарил Анне браслет стоимостью несколько миллионов рублей и оплатил банкет.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева