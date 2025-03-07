«Сама нежность»: Анна Семенович нашла фото, на котором ей 16 лет

Певица Анна Семенович нашла архивный снимок в 16-летнем возрасте. Фото опубликовано в личном аккаунте артистки в соцсетях.

«Что нашла – 16 лет. Сама нежность», - подписала кадр Семенович.

На фото Анна предстала в светлом плаще с забранными волосами и крупными серьгами. На лице виден легкий макияж.

В преддверие 8 Марта певица поздравила девушек с праздником в личном блоге.

«Я нам всем желаю счастья. Девчонки, любите себя, цените себя», - произнесла Семенович.

Она считает, что в таком случае весь мир будет у ног женщины. Семенович посоветовала заниматься собой, меньше сплетничать, «кайфовать от жизни».

1 марта певица отметил 45-летие. Возлюбленный подарил Анне браслет стоимостью несколько миллионов рублей и оплатил банкет.