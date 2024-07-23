«Не так интересно»: Шарапова объяснила, почему редко видится с внуками

Телеведущая Арина Шарапова объяснила, почему редко видится с внуками. Напомним, что у артистки есть единственный сын Данила и два внука – Никита и Степан. Звезда дала интервью о жизни и семье Леди Mail.ru.

Известно, что наследник Шараповой является генеральным директором кинокомпании и счастливо женат. У него двое сыновей, с которыми, казалось, бабушка должна проводить максимум своего времени. Но Арина признается, что это не так.

«У внуков своя жизнь, постоянно какие-то дела, старший внук окончил школу и готовится поступать в вуз», – поделилась артистка.

Но Шарапова поддерживает связь с родными по телефону. Телеведущая отмечает, что с возрастом внуки реже стали с ней видеться из-за своих интересов. Встречи происходят на даче, где юноши бывают не так часто.

«Внуки уже взрослые – одному 17 лет, другому 14, – и им на даче уже не так интересно. Но мы стараемся как можно чаще созваниваться, общаться хотя бы по телефону», – объяснила звезда.

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