«Не существует больше этой певицы»: Соседов высказался о новых песнях Пугачевой

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов высказался о новых песнях Аллы Пугачевой. Он признался в беседе с 360.ru, что принципиально не слушает новое творчество артистки.

Журналисты хотели узнать у критика, понравились ли ему две новые композиции Аллы Борисовны «Поцелуй войны» и «Мама». Но Сергей дал понять, что не ознакомился с ними.

«Я не слушаю новые песни Пугачевой. Принципиально. Для меня не существует больше этой певицы», — заявил Соседов.

Напомним, что новинки появились в ночь на 2 апреля на YouTube-канале певицы, хотя изначально релиз планировался на 11 апреля. СМИ писали, что одна из композиций посвящена героям Великой Отечественной войны, а другая – матери, которая потеряла сына в бою.

Ранее мы писали о том, что композитор Андрей Мисин объяснил истинный смысл новых треков Пугачевой. Он назвал домыслы журналистов неправильным.

Также стало известно о том, что предложили сделать с замком Аллы Пугачевой в Госдуме. Депутат придумал необычное решение.