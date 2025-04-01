Депутат предложил сделать из замка Пугачевой резиденцию юмористов «Аншлага». Об этом сообщает «Абзац».

В День смеха депутат Брянской областной думы и член движения «Россия православная» Михаил Иванов высказался с необычной идеей — он предложил отдать знаменитый замок Аллы Пугачевой в Грязи работникам «Аншлага».

«Я считаю, что нужно подойти к этому вопросу с юмором и креативом! Ведь, как известно, смех продлевает жизнь, а в наше непростое время он особенно важен. Эти талантливые люди десятилетиями дарят россиянам смех и хорошее настроение», — объяснил он.

По словам Иванова, в случае, если его предложение будет реализовано, россияне получат новый центр юмора и сатиры, куда потянутся туристы.

«Да и представьте, какие шутки могут родиться в этих стенах, какие пародии на звёзд эстрады и политиков! Это будет настоящая бомба!» — добавил он.

Политик подчеркнул, что его слова являются лишь шуткой, которая должна поднять настроение россиянам.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме раскритиковали публикацию Пугачевой патриотической песни.