«Философское высказывание»: композитор Пугачевой объяснил смысл песни певицы «Поцелуй войны»

Автор музыки к песне «Поцелуй войны» певицы Аллы Пугачевой Андрей Мисин раскрыл смысл работы. Его слова приводит издание «Абзац».

В конце марта Примадонна выпустила песню «Поцелуи войны». Однако через несколько часов композиция пропала из Интернета. 1 апреля, состоялась официальная премьера. Журналисты, анализируя работу, предположили, что он создан по мотивам прорыва советских солдат в ходе Свирско-Петрозаводской операции летом 1944 года.

Как рассказал Мисин, подобные домыслы работников СМИ являются неправильными.

«Пишут, что песня посвящена ВОВ, потому что я выложил ее с кадрами операции лета 1944 года, которая проходила в месте, где я родился. Но это не так. Это моя личная история, которую я подложил туда, потому что во время войны пострадали мои родственники. Эта песня не о Великой Отечественной и не о сегодняшнем дне. Это просто философское высказывание», — поделился композитор.

Музыкант уточнил, что изначально композиция была написана не под Аллу Пугачеву. Мисин просто показал песню артистке, а она через несколько месяцев изъявила желание ее исполнить.

Ранее депутат Михаил Иванов предложил сделать из замка Аллы Пугачевой резиденцию юмористов «Аншлага».