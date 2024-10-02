«Не столько искусство, сколько грабеж»: в Госдуме объяснили «миграцию» российских звезд из Израиля

Депутат Госдумы Михаил Делягин прокомментировал «миграцию» российских звезд из Израиля после обострения обстановки в стране. Парламентарий назвал уехавших из России артистов Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ), Аллу Пугачеву, Андрея Макаревича**(признан иноагентом на территории РФ) и других беженцами, которым все равно, куда бежать.

«Ну потом сбегут в Новую Зеландию, в чем проблема? Какая разница, куда бежать, если беженцы?» - приводит слова Делягина Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Он также отметил, что российская эстрада для уехавших артистов была завуалированной формой ограбления людей.

«Они понимали, что это не столько искусство, сколько грабеж. А когда вы у кого-то воруете деньги, вы его ненавидите. Это неважно: он вас может любить — вы его ненавидите», - сказал депутат.

В свою очередь депутат Госдумы Олег Нилов назвал покидающих Израиль российских артистов-релокантов пилигримами. Он выразил уверенность, что у них есть возможность вернуться в Россию и признать свои ошибки через службу по контракту в госпиталях и на передовой.

«Пока я не увижу деятельного раскаяния, я не могу их считать достойными гражданами нашей страны. Время всех рассудит», - сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич** после ухудшения обстановки в Израиле поспешил улететь в США. В настоящее время он пытается отменить концерты В Тель-Авиве, Хайфе и Ашдоде.

Также появилась информация, что Алла Пугачева вместе с молодым мужем переезжает в США, где живет ее дочь Кристина Орбакайте.

*Признан иностранным агентом на территории России **Признан иностранным агентом на территории России