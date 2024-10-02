Андрея Макаревича* заметили в США после ухудшения обстановки в Израиле

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) после ухудшения обстановки в Израиле поспешил улететь в США. В настоящее время он устраивает винные вечера в Нью-Йорке, хотя ранее в графике исполнителя хита «Однажды мир прогнется под нас» гастролей в Штатах запланировано не было.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, 6 октября у Макаревича* должен состояться концерт в Тель-Авиве, но организаторы рассказали, что сейчас решается вопрос об отмене выступления.

При этом Макаревич* планирует также отменить запланированные на декабрь концерты в израильских городах Хайфа и Ашдод. Вероятно, артист решил задержаться в США.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы опубликовал решение по апелляции Андрея Макаревича*, который просил снять с него статус иностранного агента. В решении указано, что в МВД обнаружили связь музыканта с другим государством. Кроме того, артист ведет политическую деятельность.

*Признан иностранным агентом на территории России