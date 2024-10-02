Пугачева и Галкин* сбежали от войны в Израиле: куда переехала звездная пара

Комик Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и другие российские звезды, уехавшие в Израиль после начала СВО, покидают страну из-за войны с Ираном и Ливаном. Алла Пугачева вместе с мужем переезжает в США, где живет ее дочь Кристина Орбакайте.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, все изменилось после того, как Израиль начал наземную операцию в Ливане. Из-за этого Галкин* отменил свой тур по стране. Сначала он уехал с Примадонной и детьми на Кипр, а затем звездные супруги перебрали в США, где сейчас живет Кристина Орбакайте.

Организаторы сообщили изданию, что в стране отменены осенние спектакли Анатолия Белого* (признан иноагентом на территории РФ).

Уехал из Израиля и комик Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ). Шоумен отправился в солнечную Калифорнию.

Лето Пугачева провела в Юрмале. Мягкий климат Латвии подошел Примадонне, уставшей от изнуряющей жары на Кипре.

Напомним, недавно Михаил Шац* продал трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге за 33 млн рублей. Недвижимость приобрел бывший вице-губернатор Ленобласти Георгий Богачев.

*(признаны иноагентами на территории РФ)