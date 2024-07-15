«Не стесняйтесь»: Жуков вынудил фанатов сделать самое нелепое движение из 90-х

Так, исполнитель призвал фанатов вместе с ним сделать «самое дурацкое движение, которое было популярно в 90-е годы».

«Не бойтесь, не стесняйтесь, все поднимайте правую руку, все-все, охрана, артисты. Это будет самое красивое зрелище потом. Мы будем пересматривать. Сейчас будем повторять самое дурацкое движение 90-х годов. Правая рука вверх», — агитировал музыкант со сцены.

Жуков поднял руку и начал медленно ее опускать, делая волнообразные движения. Собравшиеся зрители активно повторяли за ним. Разогрев публику, певец исполнил свой хит «Чужие губы».

Ранее бывший солист «Руки Вверх!» Алексей Потехин обвинил Сергея Жукова в краже общих денег группы.

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