«Аферисты и мошенники»: Сергей Жуков раскрыл подробности суда за песни «Руки Вверх!»

Певец Сергей Жуков подтвердил, что намерен судиться за права на хиты группы «Руки Вверх!». Он подчеркнул, что у автора никто не может отнять песни.

В беседе с NEWS.ru Жуков также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы проиграл суд «Издательству Джем», с которым когда-то сотрудничал. Певец подчеркнул, что контракт закончился много лет назад, и они с Алексеем Потехиным «ушли в свободное плавание» вместе со своими песнями, авторами которых и являются.

«Все, что вам нужно знать — автор песен один, и так всегда было. То, что сейчас происходит, это нормальная юридическая процедура, которая должна происходить. Потому что в свое время наш контракт закончился, и мы с Алексеем ушли в свободное плавание. И вплоть до нынешних времен продолжаем петь свои песни. Но почему-то люди подумали, что можно каким-то образом эти песни присвоить себе», — сказал Жуков.

Он также отметил, что заявления представителя «Издательства Джем» о том, что у группы «Руки Вверх!» нет песен, – это ложь.

«Нынешняя ситуация говорит только об одном, что есть аферисты и мошенники», — заключил исполнитель хита «18 мне уже».

Ранее стало известно, что судебное разбирательство коснется 13 хитов коллектива: «Крошка моя», «Чужие губы», «Студент», «Ну где же вы, девчонки», и еще девять композиций. «Издательство Джем» утверждает, что с конца 90-х песни юридически принадлежат продюсеру группы Андрею Маликову, так как он финансировал коллектив в начале творческого пути.