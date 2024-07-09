«Сереге было мало всего»: экс-участник «Руки вверх!» обвинил Сергея Жукова в краже денег
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В 1993 году Сергей Жуков и певец Алексей Потехин создали группу «Руки вверх!», ставшую популярной на всю страну. В 2006 году Потехин ушел из коллектива, а название дуэта Жуков начал использовать для сольного творчества. Спустя почти 20 лет Алексей рассказал свою версию распада музыкального объединения.
Долгое время участники коллектива не раскрывали причину распада группы. Они рассказывали, что каждый из них решил пойти своим путем без ссор и упреков.
Недавно Потехин выпустил книгу, в которой, наконец, расставил все точки над «и». Алексей утверждает, что его коллега перестал уделять внимание творчеству и начал выводить деньги из общего бюджета группы на свой частный бизнес. Все это якобы происходило втайне от друга.
«Сереге было мало всего. Он хотел это делать сам, чтобы он был сам по себе исполнитель, сам по себе певец и сам по себе бог», — цитирует артиста Пятый канал.
Музыкант утверждает, что Жуков запрещал ему создавать что-то свое. Например, шить концертную одежду.
Сергей, узнав об обвинениях Потехина, крайне удивился. По его словам, он никогда не ругался с бывшим коллегой. Жуков добавил, что в те времена они с Алексеем получали одинаковые гонорары, но тратили их по-разному. Если исполнитель «Крошка моя» старался вложиться в бизнес, его коллега предпочитал жить одним днем.
При этом Жуков не держит зла на Потехина и пригласил его сняться в документальный фильм про группу.
Ранее Сергей Жуков подтвердил, что намерен судиться за права на хиты группы «Руки Вверх!». Он подчеркнул, что у автора никто не может отнять песни.