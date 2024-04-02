«Не спишь как здоровый человек»: Яна Троянова* пожаловалась на жизнь за рубежом
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Уехавшая из России Яна Троянова* (признана иноагентом на территории РФ) заявила, что не может спать спокойно за границей. Об этом сообщает Telegram-канал НЕБОЖЕНА.
Артистка не проживает на территории РФ уже два года. После отъезда Яна обосновалась за границей и стала критиковать россиян. В новом интервью знаменитость пожаловалась на тяжелую жизнь за рубежом. По словам актрисы, она не может спать спокойно и страдает от бруксизма и галлюцинаций.
«Ты не спишь уже как здоровый человек», — пожаловалась знаменитость.
Ранее актриса Яна Поплавская раскритиковала высказывания уехавшей Трояновой* о России. Подробности смотрите в этой новости.
Также сообщалось о том, что муж Аллы Пугачевой вспомнил о работе в России. По словам юмориста, он снимался в лучшей ТВ-программе.
*признана иноагентом на территории РФ