«Не спишь как здоровый человек»: Яна Троянова* пожаловалась на жизнь за рубежом

Уехавшая из России Яна Троянова* (признана иноагентом на территории РФ) заявила, что не может спать спокойно за границей. Об этом сообщает Telegram-канал НЕБОЖЕНА.

Артистка не проживает на территории РФ уже два года. После отъезда Яна обосновалась за границей и стала критиковать россиян. В новом интервью знаменитость пожаловалась на тяжелую жизнь за рубежом. По словам актрисы, она не может спать спокойно и страдает от бруксизма и галлюцинаций.

«Ты не спишь уже как здоровый человек», — пожаловалась знаменитость.

Ранее актриса Яна Поплавская раскритиковала высказывания уехавшей Трояновой* о России. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что муж Аллы Пугачевой вспомнил о работе в России. По словам юмориста, он снимался в лучшей ТВ-программе.

*признана иноагентом на территории РФ