«Не тем именем назвали»: Яна Поплавская возмущена высказываниями Трояновой о России

Яна Поплавская раскритиковала высказывания уехавшей Трояновой о России, об этом сообщает aif.ru.

Актриса выложила в соцсетях отрывок из интервью телеведущей, в котором она рассуждает о россиянах.

«Нации не может быть, если вырождается единство. Если сосед стучит на соседа или коллега стучит на коллегу», — рассказывала Троянова.

Эти высказывания разозлили Поплавскую. Она заявила, что Троянову зря назвали Яной.

«Это одно из лиц релокантов, актриса Яна Троянова. Культура говорите уехала от нас? Не тем именем назвали... Яна в переводе Богом данная или Божий дар», — рассказала актриса.

Напомним, Яна Троянова уехала из России в середине 2022 года. С тех пор телеведущая активно раздает интервью зарубежным СМИ, в которых рассуждает о будущем России.

Ранее на высказывания Яны Трояновой отреагировал Оскар Кучера. 49-летний шоумен назвал бывшую коллегу «чокнутой» и выразил сожаление, что Троянова выбрала такую позицию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.