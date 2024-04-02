«Мой пламенный привет»: Максим Галкин* вспомнил о работе в России

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что работал на лучшей ТВ-программе в России. Артист вспомнил о карьере на ТВ в личном блоге.

В 2024 году Первый канал отметил 29-летие. В честь этого события юморист вспомнил о съемках в шоу «Лучше всех!». По словам телеведущего, он благодарен создателям проекта и до сих пор пересматривает его выпуски.

«С большой благодарностью вспоминаю годы работы на лучшей программе нашего ТВ. Спасибо всем, кто создавал эту программу: от креативного продюсера Нины и авторов с редакторами до каждого техника. Всем причастным мой пламенный привет», — высказался телеведущий.

По словам юмориста, в их команде не было людей, равнодушных к судьбе шоу.

Напомним, что два года назад артист вместе с семьей уехал в Израиль. Теперь Максим зарабатывает на гастролях за рубежом.

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*признан иноагентом на территории РФ