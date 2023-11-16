«Не совсем здоровый мальчик»: Татьяна Тарасова резко высказалась о Дане Милохине

В одном из своих последних интервью блогер Даня Милохин, затронув тему отношений с девушками, заявил, что, возможно, ему нужен парень. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала это высказывание.

Данное высказывание вызвало эмоциональный отклик у Тарасовой. Она назвала Милохина «невоспитанным парнем», который безобразно себя ведет.

«Он — никакой! Да и кто Милохин вообще такой, чтобы его обсуждать? Что он сделал такого, что он интересен всему миру и кому-то нужен?! По поступкам Дани точно могу сказать — это не совсем здоровый мальчик», — сказала Тарасова в интервью Sport24.

Ранее Милохин решил высказаться о своих будущих отношениях. Он заявил, что не знает, нужна ли ему девушка. Блогер предположил, что, возможно, ему нужен парень. «И никто не может запретить мне», — добавил Даня.

Также он признался, что теперь зарабатывает примерно миллион рублей в месяц.

Напомним, что после скандального отъезда из РФ блогер обосновался в ОАЭ. Однако даже там у Милохина возникли проблемы. В соцсети он рассказал, что попал в тюрьму в Дубае. Подробности смотрите в этой статье.