«Не совсем комфортно»: Сафронов заявил, что Галкин* везде сопровождал Пугачеву

Известный художник Никас Сафронов вспомнил о поведении юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) во время пребывания на совместных с Аллой Пугачевой мероприятиях. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам знаменитости, на мероприятиях, которые он организовывал, комик «молча держался особняком». Сафронов допустил, что артист мог просто вести себя подобным образом только у него, а в других местах быть более раскрепощенным.

«Когда она [Пугачева] хотела пойти в гости к кому-то, где ему было, возможно, не совсем комфортно, он все равно сопровождал ее. И так он всем видом проявлял свое отношение к ней», - поделился художник.

Сафронов также отметил, что Галкин* всегда прислушивался и соглашался с мнением Примадонны. В частности, шоумен не препятствовал желанию супруги приглашать на мероприятия тех, кого она сама считала «приятным и нужным».

Ранее Максим Галкин* публично высмеял президента США Джо Байдена, призвавшего Израиль не нападать на Хайфу.

Также сообщалось, что певица Кристина Орбакайте не смогла привлечь подписчиков на YouTube-канал Пугачевой.

*(признан в РФ иностранным агентом)