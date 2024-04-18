Максим Галкин* публично высмеял Джо Байдена

Российский юморист и шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) публично высмеял президента США Джо Байдена. Соответствующую публикацию он разместил в своем микроблоге.

Комик опубликовал видеоролик, в котором американский политик призвал израильтян не атаковать расположенный на территории Израиля город Хайфу.

«Что-то я за Хайфу переживаю», — поиронизировал артист.

Напомним, Максим Галкин* с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехали из России в Израиль в октябре 2022 года. После этого юмориста включили в реестр иноагентов за осуществление политической деятельности за счет зарубежных источников финансирования, включая украинские.

В октябре 2023-го комик уехал из Израиля в Латвию на фоне начавшейся войны между Израилем и ХАМАС после вторжения боевиков 7 октября.

Накануне шоумена заметили на Кипре. Звезду увидели в Лимасоле в трех километрах от его дома, он направлялся в дорогой ресторан морской кухни.

Также дизайнер Артемий Лебедев оценил слова Галкина* в адрес ПВО Израиля.

*(признан иноагентом на территории РФ)