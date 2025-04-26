Не состоит в отношениях три года: Горбачева призналась, что ищет мужчину на сайте знакомств

Ирина Горбачева заявила, что не состоит в отношения уже почти три года.

По словам 37-летней актрисы, уже на протяжении нескольких лет ее сердце свободно. Однако она не стала скрывать, что все-таки пытается найти мужчину, с которым она могла бы построить семью.

Именно по этой причине она сидит в специальных приложениях, где можно познакомиться с потенциальным избранником. Горбачева рассказала, что некоторые парни удивляются, когда видят ее анкету, а потом пишут ей об этом.

«Есть те, кто пишут: "Ну не мог пройти мимо и не написать, потому что офигел, что ты тут делаешь"», — рассмеялась актриса Светлане Бондарчук в шоу «Света вокруг света».

Напомним, что Ирина Горбачева не афиширует свою личную жизнь. В 2021 году она вышла замуж за украинского музыканта Антона Савлепова, но спустя несколько лет пара развелась.

Ранее мы писали о том, что Анна Пересильд впервые рассказала об отношениях с Ваней Дмитриенко.

Также сообщалось, что Ирина Горбачева отказалась считать «Анору» оскароносным фильмом.