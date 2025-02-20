Ирина Горбачева отказалась считать «Анору» оскароносным фильмом. Об этом она рассказала на YouTube-канале Влада Аганова.

Актриса Ирина Горбачева назвала сценарий фильма «Анора» нелогичным и заявила, что в какие-то моменты ей было скучно смотреть картину.

«А вдруг оказывается, что они его (героя Марка Эйдельштейна — прим. ред.) реально ищут, и тут идет уже мощнейшая, как мне показалось, прокрутка, и я уже засыпаю, и армяне не спасают», — поделилась она.

Актриса добавила, что не считает фильм достойным претендентом на «Оскар». Но игру Юры Борисова Горбачева все же похвалила.

«Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что 23-летний актер из «Аноры» Марк Эйдельштейн снялся для американского глянца.