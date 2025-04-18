«Все случайно произошло»: Анна Пересильд впервые рассказала об отношениях с Ваней Дмитриенко

15-летняя актриса Анна Пересильд впервые рассказала о том, что ее связывает с певцом Ваней Дмитриенко. Звезд уже несколько месяцев подозревают в романе. Однако они никак не подтверждали эту информацию. В новом интервью Анна тоже юлила от ответа, но призналась, что у них «прекрасные отношения».

Слухи о романе 19-летнего артиста с дочерью актрисы Юлии Пересильд появились после того, как девушка снялась в клипе Дмитриенко. В ролике они изображали влюбленную пару так реалистично, что многие фанаты поверили в их чувства. Подогревали обсуждения и многочисленные совместные появления на публике звезд. Но при этом ни Аня, ни Ваня открыто не говорят, что между ними.

Пересильд дала понять, что после прошлых отношений поняла — больше она не хочет публично высказываться о чувствах. Она также подчеркнула, что ей все равно на то, что о ней и Дмитриенко пишут в СМИ.

«Мы просто сняли очень красивую историю. На самом деле я в восторге от Вани как от человека, в восторге от его команды», - поделилась Аня с ОК!

По признанию Пересильд, она никогда не следила за творчеством Вани, так как ей оно было не близко. По после того, как певец сменил стиль, актрисе он начал нравиться.

«Мы с ним в чудесных отношениях. Вообще, это все случайно произошло. Я слушала его хиты когда-то, но не увлекалась его творчеством, не следила за ним. В какой-то момент он сменил имидж, выпустил новые песни совсем в другом стиле. Я подумала, что это уже интересно. <…> Очень рада, что у меня есть такой человек: крутой, надежный, порядочный», - заявила актриса.

Ранее Анна Пересильд ответила, на что готова пойти ради роли в кино.