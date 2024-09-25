«Лондон, я еду к тебе»: Аврора Киба уехала из России, оставив Лепса в одиночестве

Предполагаемая невеста артиста Григория Лепса Аврора Киба отправилась в Великобританию. 18-летняя девушка будет учиться в Лондонском колледже моды.

О своем отъезде Киба рассказала в социальных сетях. Девушка показала, как собирается в поездку. В Лондон Аврора отправилась налегке — она взяла небольшой чемодан и дорожную сумку. Для перелета она надела удобную белую толстовку и леггинсы.

Киба сделала фото в зеркале. На безымянном пальце невесты Лепса красуется кольцо с бриллиантом, которое артист якобы подарил ей на помолвку. Стоимость украшения оценивается в 30 млн рублей.

«Лондон, я еду к тебе», — подписала снимок девушка.

Теперь встречи Кибы и Лепса под большим вопросом. В 2016 году исполнителю хита «Рюмка водки» отказали в выдаче визы в Великобританию без объяснения каких-либо причин.

В Сети уже несколько месяцев обсуждают роман певца и 18-летней Авроры Кибы. Поговаривают, Лепс серьезно относится к новым отношениям: он не только задаривает избранницу подарками, но и задумывается о свадьбе. Однако мама Авроры против романа дочки с Лепсом и не разрешает ей к нему переехать. Родительницу очень смущает большая разница в возрасте.

Напомним, певец недавно заявил, что отъезд Авроры в Лондон не станет помехой для их отношений.