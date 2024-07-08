Гулял по ночным клубам и прятался: что делал Шепелев, узнав о болезни Жанны Фриске

Жанна Фриске, которой бы могло исполниться 8 июля 50 лет, умерла в 2015 году от глиобластомы. Ее избранник Дмитрий Шепелев, узнав о диагнозе в первый месяц, прятался и гулял по ночным клубам. Об этом рассказал отец знаменитости Владимир Фриске.

Отец знаменитости пояснил, что увидел фото Шепелева, который отдыхал в ночном клубе. На тот момент прошел месяц с момента постановки диагноза Жанне.

В тот момент, говорит Владимир Фриске, телеведущий подыскивал для покупки дом на Новой Риге. Но при этом у него тогда не было денег на его приобретение.

«По ушам ей ездил с этим домом, у него денег не было, она за него заплатила, он обещал, что будет платить ипотеку 25 тысяч евро, а платила Жанна. Он одну проплату сделал в первый месяц», — сказал Владимир Фриске в разговоре с NEWS.ru.

Артистка ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Двумя годами ранее певице диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее Владимир Фриске признался, что ему запретили общаться с внуком и он уже много лет не виделся с ним. По его словам, последний раз он виделся с ребенком, когда ему было 2 года и 8 месяцев, а сейчас ребенку уже 11 лет.