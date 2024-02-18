«Так боялась»: Анастасия Костенко сообщила о проблемах после четвертой беременности

Анастасия Костенко запустила новость о депрессии после четвертой беременности. Об этом сообщает StarHit.

15 февраля у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родился сын — ребенок стал четвертым в семье. Спортсмен сразу же опубликовал радостные кадры с малышом из роддома и заявил, что счастлив.

Однако Анастасия Костенко спустя несколько дней рассказала о том, что начала переживать после родов. Модель из Сальска сообщила о послеродовой депрессии.

«Все-таки началось то, чего я так боялась. Бэби-блюз. Он самый. Гормональный. Это когда все хорошо, а ты плачешь», — рассказала она.

По словам Костенко, у нее возникло желание обнять всех своих детей и уберечь их от вероятных бед. Супруга футболиста вспомнила, что когда-то уже переживала похожее состояние.

«Когда я это вспоминала в своих рассказах подругам, я уже и сама не верила, что это происходило. Так сказать, ты помнишь, что было что-то не то, но прожить уже не можешь, так как „истекли сроки давности“», — призналась она.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова вышла на связь в разбитом состоянии после родов Костенко.