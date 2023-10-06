Не смог сдержать эмоций: 86-летний Дроздов отреагировал на сообщения о раке

Николай Дроздов назвал мерзавцами тех, кто распространяет новости о его раке. Телеведущий дал комментарий Telegram-каналу Zvezdanews.

В Сати появилась информация о тяжелом состоянии Дроздова. Сообщалось, что у него выявлено новообразование предстательной железы. Также, по данным СМИ, ведущий передачи «В мире животных» находится в стационаре противоопухолевой терапии. В беседе с журналистами Дроздов опроверг подобные слухи.

Знаменитость эмоционально отреагировал на новость о своем заболевании. Телеведущий назвал мерзавцами тех, кто ввел общественность в заблуждение. По словам Дроздова, его здоровью ничего не угрожает: он находится дома с семьей. Также Николай отметил, что его уже не раз успели «похоронить».

Ранее близкие Николая Дроздова раскрыли правду о его состоянии после сообщений о раке. Подробности смотрите в этой статье.

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