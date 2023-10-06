Близкие Николая Дроздова раскрыли правду о его состоянии после сообщений о раке
Дочь 86-летнего Николая Дроздова опровергла сообщения о его раке.
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Близкие телеведущего Николая Дроздова прокомментировали новости о его госпитализации и диагностированном раке. В частности, дочь 86-летнего зоолога возмутилась подобным слухам и сообщила, что эта информация не является правдой.
По словам Елены, в Сети опубликовали фейки. На самом деле ее отец находится дома, а не в больнице, и ни о какой злокачественной опухоли речи не идет.
«Нет, это не соответствует [действительности]. Кто такое придумал вообще? Они врут. Кто такое мог сказать? Они не пишут, откуда такие сведения? Безобразие», - отметила собеседница телеканала «360».
Елена не стала утверждать, что здоровье Дроздова в полном порядке, но заверила, что рак у него никто не выявлял. По ее словам, Николая Николаевича уже много раз «хоронили» в прессе, и еще ни разу их информация, к счастью, не была правдой.
Также госпитализацию телеведущего опроверг и его близкий друг в беседе с РИА Новости. Он заявил, что Дроздов не лежит в больнице, и он не в тяжелом состоянии, как сообщили в некоторых СМИ.
Напомним, что летом текущего года Николай Николаевич перенес операцию. После нее он выходил на связь и делился своим самочувствием.