Близкие Николая Дроздова раскрыли правду о его состоянии после сообщений о раке

Близкие телеведущего Николая Дроздова прокомментировали новости о его госпитализации и диагностированном раке. В частности, дочь 86-летнего зоолога возмутилась подобным слухам и сообщила, что эта информация не является правдой.

По словам Елены, в Сети опубликовали фейки. На самом деле ее отец находится дома, а не в больнице, и ни о какой злокачественной опухоли речи не идет.

«Нет, это не соответствует [действительности]. Кто такое придумал вообще? Они врут. Кто такое мог сказать? Они не пишут, откуда такие сведения? Безобразие», - отметила собеседница телеканала «360».

Елена не стала утверждать, что здоровье Дроздова в полном порядке, но заверила, что рак у него никто не выявлял. По ее словам, Николая Николаевича уже много раз «хоронили» в прессе, и еще ни разу их информация, к счастью, не была правдой.

Также госпитализацию телеведущего опроверг и его близкий друг в беседе с РИА Новости. Он заявил, что Дроздов не лежит в больнице, и он не в тяжелом состоянии, как сообщили в некоторых СМИ.

Напомним, что летом текущего года Николай Николаевич перенес операцию. После нее он выходил на связь и делился своим самочувствием.